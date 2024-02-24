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24 февраля 2024 в 11:19









Матери Навального поставили ультиматум: или тайные похороны, или тело не отдадут

Алексей Навальный. Фото: ARMEND NIMANI

Следователь поставил матери Алексея Навального ультиматум, чтобы она согласилась на тайные похороны, сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, передает Русская служба Би-би-си.

«Час назад матери Алексея позвонил следователь и поставил ультиматум. Или она в течение трех часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания, или Алексея захоронят в колонии, — написала Ярмыш 23 февраля.

По ее словам, мать отказалась вести переговоры со Следственным комитетом, потому что у него нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына: «Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти».

«Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток истекают завтра (24 февраля – ред). Она настаивает на том, чтобы власти дали провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями», — добавила Ярмыш.

«Время работает не на вас»

Мать политика Людмила Навальная весь четверг, 22 февраля, провела в Следственном комитете в Салехарде. После этого она выступила с видеообращением, в котором рассказала, что все это время следователи шантажировали ее и ставили условия, «где когда и как должен быть похоронен» ее сын.

«При мне им приходят приказы — то ли из Кремля, то ли из центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привезти меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать — вот тут лежит ваш сын. Я на это не согласна», — заявила она.

По словам матери Навального, она записала этот ролик, потому что «они начали ей угрожать». Ей сказали, что если она не согласится на тайные похороны Навального, «они что-то сделают с его телом». «Следователь Варапаев открыто мне сказал — время работает не на вас, труп разлагается».

Семья политика не настаивает на повторной экспертизе, а требует «требует нормально отдать тело и похоронить», пояснили сторонники Навального.