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Екатерина Мереминская

26 февраля 2024 в 11:51









Эстонский грузоперевозчик попал под санкции США

В новый пакет антироссийских санкций Минфина США попала эстонская логистическая компания. Фото: Jon Elswick, Scanpix

Компания Gold Solution, поставлявшая в Россию оборудование, которое могло быть использовано на оборонном предприятии, попала под санкции США.

Во вторую годовщину вторжения России в Украину и после смерти Алексея Навального Министерство финансов США ввело санкции в отношении сотен компаний и граждан в России и остальном мире. В частности, в новый список попали компании из Китая, Турции, ОАЭ, Киргизии, Индии, Южной Кореи. И даже одна компания из Эстонии.

Компания Gold Solution стала фигурантом расследования издания The Insider. «Балтийские фирмы часто оказывают логистические и транспортные услуги, поставляя российским оборонным подрядчикам продукцию европейских производителей. Так, Gold Solution OU и Leolart.com возят из Таллинна итальянские товары для «Пумори-северо-запад», — говорилось в статье.

Получатель товара специализируется на поставках оборудования, в том числе для российского оборонно-промышленного комплекса. Среди его клиентов «Вологодский оптико-механический завод» (входит в «Ростех», производит прицелы для танка Т-90М «Прорыв») и корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

После выхода расследования The Insider совладелица Gold Solution Елена Якимчук сказала ДВ, что они не могли исследовать всю деятельность получателя.

Мы просто из точки А возим товар в точку Б. Это экспедиторские услуги. Единственное, за чем мы следим, это чтобы товар был не под санкциями. Елена Якимчук совладелица Gold Solution

Компания Gold Solution в январе 2023 года поставила «Пумори-северо-запад» итальянскую листогибочную машину для обработки изделий из металла (деталей трубопроводов, в частности) за 72 000 евро, а также итальянскую дробеструйную установку для упрочнения различного рода металлических изделий за 240 000 евро, пишет The Insider. Это также видно по базе данных ImportGenius.

Якимчук тогда говорила, что компания закончила поставки в 2022 году.

Январская поставка действительно могла объясняться задержкой в регистрации груза. Однако теперь в базе ImportGenius появились поставки вплоть до августа. Судя по ним, компания Gold Solution продолжила деятельность и в общей сложности с января по июль 2023 года поставила товаров почти на 19 млн евро.

В том числе, например, компания поставляла части кузова для автомобилей Aurus – российской марки автомобилей представительского и высшего класса, на которых ездит Владимир Путин. Недавно Путин подарил бронированный лимузин Aurus главе КНДР Ким Чен Ыну, также автомобиль получили сестра главы КНДР, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон и секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон. Ким Ё Чжон сказала, что этот подарок «служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран».

Части кузова для Aurus поставляла эстонская компания, судя по данным IG. Фото: сайт Aurus

С «Пумори-северо-запад», по информации IG, эстонская компания больше не работала.

Елена Якимчук пока не прокомментировала ДВ новость о включении ее компании в санкционный список.