Владимир Воронин - президент девелоперской и строительной группы компаний ФСК (Россия) и владелец 80% Tycoon OÜ оценивает европейский рынок достаточно плохо. “Заходить сюда с российскими корнями стало невозможно”, - констатирует он. Фото: личный архив Воронина В.А.

Интервью

Екатерина Мереминская

22 февраля 2024 в 4:00

Российский миллиардер и владелец Kalevi Panorama Владимир Воронин о смене топ-менеджера: «Узнал, что ворует»

Российский миллиардер Владимир Воронин рассказал в интервью “Деловым ведомостям” о том, зачем в Kalevi Panorama понадобилось менять топ-менеджера и каковы в целом перспективы строительного рынка Эстонии, ЕС и России.

Миллиардер Владимир Воронин хорошо известен в России. Он – основатель и президент одного из самых крупных девелоперов и застройщиков в сегменте массового жилья, группы компаний ФСК. Эта компания входит в список системообразующих предприятий российской экономики. В Эстонии у него небольшой бизнес – компания Tycoon OÜ, построившая в Таллинне жилищный комплекс Kalevi Panorama.