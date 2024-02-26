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dv.ee

26 февраля 2024 в 14:47









Возобновляется строительство трамвайной линии в Старый порт и перекрестка в Тонди

Дорожные работы в центре Таллинна. Фото: Andras Kralla

Работы по строительству трамвайных путей в Старый порт возобновятся 4 марта, а на железнодорожном переезде Тонди строительство начнется 15 марта. Начало работ повлечет за собой изменения в организации дорожного движения и маршрутах общественного транспорта, сообщается в пресс-релизе столичной горуправы.

«Строительство трамвайной линии в Старый порт – настоящий вызов как для строителей, так и для всех таллиннцев, поскольку настолько объемные объекты неизбежно влияют на ситуацию с дорожным движением в центре города. С началом весны мы продолжим активные строительные работы, что повлечет за собой временную реорганизацию дорожного движения, – рассказал вице-мэр Владимир Свет. – Приносим извинения за возможные неудобства и просим всех участников движения учитывать некоторое замедление движения в центре города с 4 марта».

Строительство трамвайной линии в Старый порт начнется 4 марта на участке бульвара Мере между улицами Суур-Раннавярав и Садама, а также на пересечении улиц Ахтри и Хобуяама, в связи с чем произойдут временные изменения в организации движения в центре города. В связи с началом строительных работ будет перекрыто движение на бульваре Мере в направлении центра города между улицами Суур-Раннавярав и Ахтри, а также улица Ахтри в направлении Рейди теэ и Пирита. Движение с Раннамяэ теэ и бульвара Пыхья в сторону Пирита будет перенаправлено на бульвар Пыхья и по ведущим в Пыхья-Таллинн полосам бульвара Мере, а также по ведущему в направлении центра ответвлению улицы Ахтри. Движение на перечисленных отрезках дорог станет двухсторонним.

Частичное открытие движения на бульваре Мере планируется в июле, а полное – к сентябрю. После частичного открытия бульвара Мере будет перекрыто движение на Раннамяэ теэ. Восстановление обычной организации движения на Ахтри планируется в первой половине июня. В других зонах строительства трамвайной линии в Старый порт весной сохранится существующая временная организация движения, в которой в летний период произойдут локальные изменения, и отрезки улиц будут открываться по мере продвижения работ.

В связи со строительными работами с начала рабочего дня 4 марта до конца рабочего дня 7 июня автобусы маршрутов № 2, 3, 8, 20, 20A, 21, 21B, 34, 38, 41, 41B, 66, 73, 91, 92, 93 и 96 будут направлены в объезд.

Самые большие изменения в связи со строительством трамвайной линии планируются в начале мая, когда после создания кольца для разворота трамваев на территории стадиона возле бастиона Скооне коплиское направление с 6 мая будет обслуживать временный трамвайный маршрут № 1 Копли – Горхолл. Обычное движение трамваев в направлении Копли восстановится в августе. Во время строительства разворотного кольца в период с 20:00 3 мая до конца дня 5 мая движение трамваев в сторону Копли будет приостановлено. Трамвайный маршрут № 1 не будет работать с 20:00 3 мая до конца дня 5 мая, трамваи маршрутов № 2 и 5 не будут ходить с 20:00 3 мая по 18 августа.

В результате строительства трамвайной линии в Старый порт будет создан новый 2,5-километровый отрезок трамвайных путей, начинающийся от перекрестка улиц Кивисилла и Гонсиори и доходящий до бульвара Пыхья. Запустить трамвайное движение по новой трассе планируется этой осенью, однако при этом продолжится укладка покрытия на проезжей части и тротуарах, установка средств регулировки движения, павильонов ожидания и прочего уличного инвентаря, а также работы по озеленению. Окончательно завершатся работы в начале 2025 года. Проект финансируется из средств восстановительного фонда Европейского Союза NextGenerationEU.

На железнодорожном переезде Тонди работы возобновятся 15 марта. В ходе работ будет заасфальтирована первая полоса на улице Котка (со стороны Котка, 1) и произведена фрезеровка покрытия второй полосы. Организация движения изменится только в пределах полос на улице Котка. На участке улицы Тонди, где проходит трамвайная линия, будут проводиться работы по реконструкции инженерных сетей – будет закрыт отрезок улицы от перекрестка с ул. Алеви до переезда Тонди. В связи со строительными работами на переезде с 15 марта по 1 августа будет закрыта конечная остановка трамваев в Тонди. С 15 марта по 1 августа трамвайные маршруты № 3 и 4 будут сокращены до конечной остановки Vana-Lõuna. Трамваи № 1, 2 и 5 будут ходить по привычному маршруту до 20:00 3 мая.

«Несмотря на непростые времена, мы продолжаем делать крупные инвестиции в инфраструктуру и в других местах Таллинна. В этом году выйдут на финишную прямую работы по реконструкции перекрестка Тонди, в результате которых железнодорожный переезд станет гораздо безопаснее. К сожалению, мы будем вынуждены на время приостановить движение трамваев в районе Тонди, однако там достаточно много альтернативных вариантов в виде автобусных маршрутов», - отметил Свет.

Строительство виадука в Тонди продлится до конца 2024 года. Для обеспечения безопасности пересечения железной дороги в ходе реконструкции будет перестроен железнодорожный переезд. Вместо старого переезда строится новый проезд под железной дорогой, безопасные пешеходные дорожки, а также пандусы и лестницы, ведущие к железнодорожной платформе.