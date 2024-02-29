Новости

dv.ee

29 февраля 2024 в 13:59









Правительство утвердило решение о продаже Nordica

Иллюстративное фото. Фото: Olga Visavi

Правительство Эстонии одобрило в четверг продажу всех принадлежащих государству акций национального авиаперевозчика Nordic Aviation Group (NAG), пишет rus.err.ee.

Решение правительства дает Министерству климата право продать 400 000 акций Nordic Aviation Group (NAG) номинальной стоимостью 10 евро за акцию.

Сумма, которую в итоге получит государство, определится по результатам конкурирующих предложений от претендентов на покупку компании, пишет rus.err.ee.

В правительстве обосновали необходимость продажи авиакомпании тем, что она предлагает услуги субподряда на других рынках и нет оснований полагать, что она начнет осуществлять полеты из Таллинна.

«Поскольку специальная проверка показала, что там не все было вполне корректно, и Nordica не выполняет эту задачу, если эти активы и договоры имеют ценность, то имеет смысл обратить эту ценность на пользу эстонского государства и использовать эти деньги для привлечения сюда новых соединений, то есть авиакомпаний, которые летают отсюда в другие части мира, чтобы у нас было как можно больше соединений и мы не были словно бы периферией», – сказала премьер-министр Кая Каллас на правительственной пресс-конференции.