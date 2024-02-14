    В министерстве обсуждают, как поступить с бывшими руководителями Nordica

    Самолет Nordica.Фото: Anton Volynets

    Министерство климата анализирует, стоит ли предъявлять претензии экс-руководителям Nordica из-за постигших авиакомпанию экономических трудностей.

    Вице-канцлер Министерства климата Сандре Салму заявил, что правомерность предъявления претензий к бывшему руководству нуждается в дополнительном анализе, и министерство будет заниматься этим в сотрудничестве с другими государственными учреждениями.

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