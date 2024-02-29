Новости

Пилле Иваск

29 февраля 2024 в 15:45









Приближается банкротство: скандальный производитель витаминов погряз в долгах

Производителю витаминов Meravita с большой вероятностью угрожает банкротство. Фото: Andras Kralla/Äripäev

Из реструктуризации Meravita, производителя витаминов, связанного с Союзом инвесторов, ничего не вышло. Компания, по-прежнему находящаяся в плохом состоянии, подала заявление о банкротстве.

При этом веб-сайт Meravita оценивает ситуацию несколько более оптимистично, на нем компания заявляет, что ушла в отпуск.