Эпицентр

Пилле Иваск

29 января 2024 в 12:00









Скандальный лидер Союза инвесторов надеется на миллионы из Дубая

Свен Уусъярв приобрел печальную известность после скандала с Союзом инвесторов. Теперь он вынашивает новые грандиозные планы. Фото: Erakogu

Свен Уусъярв, всего несколько лет назад дважды обманувший инвесторов и в качестве наказания проведший двести часов, убирая листья в лесопарке Нымме, вернулся с новыми грандиозными планами и уже оказался в центре скандала в Финляндии.

Бизнес-гений Уусъярва проявился, когда ему было всего 9 лет, и он стал выплавлять и продавать оловянные фигурки. Бизнесменом он, по сути, был всю свою жизнь.

Широкая общественность узнала о нем более десяти лет назад, когда Уусъярв занялся проектом под названием Союз инвесторов, призывая людей инвестировать и выигрывать вместе – пока СМИ не привлекли внимание следственных органов к его деятельности, и в 2021 году прокуратура не предъявила Уусъярву и еще одному деятелю обвинения в различных нарушениях. Инвесторы так и остались ждать обещанной прибыли.

Случай с Союзом инвесторов подкосил Уусъярва. Скандал пятилетней давности отшатнул от него друзей, а у него самого остался горький осадок от того, как повели себя бывшие члены Союза инвесторов – они, по его словам, захватили его бизнес и сбежали с его проектами в новую компанию.

«Что я хочу сказать о ребятах: все возвращается. С украденными ценностями счастья не достичь! У тебя может быть имущество, но если ты в душе вор... В китайском учении убийство – даже не самое худшее, самое худшее – воровство, потому что ты крадешь у человека возможность жить».

Уусъярв не верит, что из нового бизнеса покинувших его может выйти что-то хорошее, ведь он – мозг, он думает, он предприниматель. Это его идентичность, его страсть.

По данным Коммерческого регистра, сейчас Свен Уусъярв связан с 18 компаниями. У некоторых из них не поданы годовые отчеты и декларации. Обороты колеблются в пределах нескольких тысяч евро, если вообще есть. Нулевой баланс – тоже не редкость. Всего Уусъярв был связан с 45 компаниями.

Бизнесмен называет своим примером для подражания противоречивого Илона Маска. Как и Уусъярв, Маск – визионер, интересующийся миром технологий. С технологиями связано и возвращение Уусъярва в бизнес. Его последний проект – медицинское приложение. Что это за приложение? «Трудно объяснить», – говорит Уусъярв. И все же ему удалось продать идею главе финской организации социальных и здравоохранительных услуг Folkhälsan Георгу Хенрику Вреде. Тот вложил в новаторскую идею эстонского бизнесмена четверть миллиона евро, и это вызвало большой скандал.