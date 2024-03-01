    ФОТО: улица Лайкмаа в центре Таллинна обретет новый облик

    Визуализация улицы Лайкмаа.Фото: InfraBIM OÜ

    В рамках строительства трамвайной ветки в Старый порт обновится и городское пространство улицы Лайкмаа – улица станет более зеленой, там будет создана сбалансированная среда для мобильности и инфраструктура общественного транспорта, сообщается в пресс-релизе.

    При проектировании трамвайных путей на улице Лайкмаа были учтены потребности как пользователей общественного транспорта, так и пешеходов. Трамвайные остановки спроектированы в центре улицы, что обеспечивает удобный доступ к общественному транспорту. Проезжая часть предназначена только для общественного транспорта и вымощена гранитной брусчаткой. В оформлении тротуаров использованы экологичные и долговечные материалы – гранитные плиты и камень.
    Визуализация улицы Лайкмаа.Фото: InfraBIM OÜ
    Пространство между рельсами покрыто травой, которая достаточно устойчива, чтобы выдержать нагрузку, если потребуется временно пустить по трамвайным путям автомобильное движение. Вдоль тротуара предусмотрены ограждения со светодиодной подсветкой, которые придают эстетическую ценность и защищают края газонов от вытаптывания.
    В центре улицы планируется посадить 14 дубов с пирамидообразной кроной Crimson Spire. При посадке будет использоваться материал, который защищает корни растений, изолируя их от подземных коммуникаций и облегчая при необходимости процесс пересадки. На улице Лайкмаа также будет высажено более 2200 саженцев кустарников.
    Чтобы оживить городское пространство, на улице Лайкмаа были спроектированы четыре световые скульптуры в форме дерева, которые, в свою очередь, будут служить опорой для вертикального озеленения. Летом на световых скульптурах будут расти лианы, а в зимний период скульптуры будут служить источником дополнительного освещения.
    Визуализация улицы Лайкмаа.Фото: InfraBIM OÜ
    Дизайн улицы Лайкмаа разработан в сотрудничестве между KMG Infra OÜ и Merko Ehitus Eesti AS при участии Lootusprojekt OÜ. Строительство на улице Лайкмаа планируется завершить к декабрю этого года.
    В результате строительства трамвайной линии в Старый порт будет создан новый 2,5-километровый отрезок трамвайных путей, начинающийся от перекрестка улиц Кивисилла и Гонсиори и доходящий до бульвара Пыхья. Запустить трамвайное движение по новой трассе планируется этой осенью. Окончательно завершатся работы в начале 2025 года. Проект финансируется из средств восстановительного фонда Европейского Союза NextGenerationEU.

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