    Галерея: в Москве прощаются с Алексеем Навальным

    Фото: ALEXANDER NEMENOV

    1 марта в Москве проходят отпевание и похороны Алексея Навального.

    Отпевание Навального прошло в храме «Утоли моя печали» в Марьино, в 16:00 политика похоронят на Борисовском кладбище, передает «Медуза».
    Российский оппозиционный политик Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года в колонии особого режима «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В заключении о смерти сказано, что оппозиционер умер от естественных причин. Сторонники Навального считают, что его убили.
    К месту отпевания Навального стянута полиция, интернет работает с перебоями. На церемонию прощания прибыли послы Германии, США и ряда других западных стран, пишет DW.
    Западные дипломаты на похоронах Навального.Фото: Scanpix
    В Москве к храму «Утоли моя печали» выстроилась почти километровая очередь из желающих проститься с Алексеем Навальным. Это видно на фотографиях, публикуемых в Telegram-каналах и СМИ. В нее становятся все новые люди.
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    Mourners gather in front of the Mother of God Quench My Sorrows church ahead of a funeral service for late Russian opposition leader Alexei Navalny, in Moscow's district of Maryino on March 1, 2024. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)Фото: ALEXANDER NEMENOV

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