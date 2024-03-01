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1 марта 2024 в 11:54









Галерея: в Москве прощаются с Алексеем Навальным

Фото: ALEXANDER NEMENOV

1 марта в Москве проходят отпевание и похороны Алексея Навального.

Отпевание Навального прошло в храме «Утоли моя печали» в Марьино, в 16:00 политика похоронят на Борисовском кладбище, передает «Медуза».

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года в колонии особого режима «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В заключении о смерти сказано, что оппозиционер умер от естественных причин. Сторонники Навального считают, что его убили.

К месту отпевания Навального стянута полиция, интернет работает с перебоями. На церемонию прощания прибыли послы Германии, США и ряда других западных стран, пишет DW

Западные дипломаты на похоронах Навального. Фото: Scanpix

В Москве к храму «Утоли моя печали» выстроилась почти километровая очередь из желающих проститься с Алексеем Навальным. Это видно на фотографиях, публикуемых в Telegram-каналах и СМИ. В нее становятся все новые люди.