    Поправка о городском шуме поможет планировать строительство зданий в зонах густой застройки

    Сегодня каждый пятый житель Эстонии ощущает на себе негативное влияние шума.Фото: Andras Kralla

    Комиссия по окружающей среде инициировала законопроект, призванный решить проблемы с городским шумом, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

    Комиссия Рийгикогу по окружающей среде решила инициировать проект закона о внесении изменений в Закон об охране атмосферного воздуха, призванный внести правовую ясность в части установленного в законе целевого уровня фонового шума и устранить проблемы, возникшие при применении этих положений. Поправка в первую очередь поможет планировать строительство новых зданий в зонах густой застройки.

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