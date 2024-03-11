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Элийза Матсалу

11 марта 2024 в 13:02









Керт Кинго, обвиняемая в мошенничестве, предстала перед судом

Член парламента EKRE Керт Кинго с адвокатом Оливером Няэсом. Фото: Лийз Трейманн

Обвиняемая в мошенничестве депутат Рийгикогу Керт Кинго (EKRE) сегодня предстала перед судом. Если ее признают виновной, то ей грозит от 1 до 5 лет тюремного заключения.

Керт Кинго обвиняется в мошенничестве, подстрекательстве к фальсификации документов, а также использовании поддельных документов. В понедельник она вместе с адвокатом Мартином Траатом, которого обвиняют в пособничестве, предстала перед судом.