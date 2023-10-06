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Элийза Матсалу

6 октября 2023 в 8:05









Находящаяся под следствием Керт Кинго оплатила летние дни EKRE как встречи с избирателями

По словам Керт Кинго, она может назвать свою встречу с избирателями хоть «вечером под гитару», а расходы на мероприятие списать на счет компенсации депутата Рийгикогу. Фото: Andras Kralla

Член EKRE Керт Кинго оплатила расходы на летние дни тартуского и йыгеваского отделения EKRE, организованные ее мужем, за счет депутатской компенсации Рийгикогу. По словам Керт Кинго, речь идет о ее встрече с избирателями, и она не считает, что сделала что-то неправильное.

В июле Керт Кинго представила в канцелярию Рийгикогу счет на сумму 1722 евро от Mäeotsa puhketalu, в качестве пояснения написав «встреча с избирателями 08.07». Поскольку в июле Кинго уже представила другие счета на возмещение расходов, канцелярия смогла выплатить ей 1129 евро и 12 центов.