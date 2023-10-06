    Находящаяся под следствием Керт Кинго оплатила летние дни EKRE как встречи с избирателями

    По словам Керт Кинго, она может назвать свою встречу с избирателями хоть «вечером под гитару», а расходы на мероприятие списать на счет компенсации депутата Рийгикогу.Фото: Andras Kralla

    Член EKRE Керт Кинго оплатила расходы на летние дни тартуского и йыгеваского отделения EKRE, организованные ее мужем, за счет депутатской компенсации Рийгикогу. По словам Керт Кинго, речь идет о ее встрече с избирателями, и она не считает, что сделала что-то неправильное.

    В июле Керт Кинго представила в канцелярию Рийгикогу счет на сумму 1722 евро от Mäeotsa puhketalu, в качестве пояснения написав «встреча с избирателями 08.07». Поскольку в июле Кинго уже представила другие счета на возмещение расходов, канцелярия смогла выплатить ей 1129 евро и 12 центов.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
В Нарве спешно решили построить баню, пока на это дают деньги
Рост числа рабочих мест в США оказался в два раза выше, чем предсказывали
Находящаяся на грани банкротства Eurora избежала возврата миллионной субсидии
Эпицентр
«Китайских брендов теперь полно, некоторые выглядят неплохо». Как санкции повлияли на простых россиян
Fancy вместо Fanta, «Биг хит» вместо «Биг мака» – российский рынок быстро адаптировался к уходу иностранных брендов. Но эффект у санкций все же есть – товары подорожали, и покупательская способность снизилась. Правда, те, кто побогаче, в качестве жизни потеряли не сильно, просто теперь оно обеспечивается параллельным импортом и местным производством.
Fancy вместо Fanta, «Биг хит» вместо «Биг мака» – российский рынок быстро адаптировался к уходу иностранных брендов. Но эффект у санкций все же есть – товары подорожали, и покупательская способность снизилась. Правда, те, кто побогаче, в качестве жизни потеряли не сильно, просто теперь оно обеспечивается параллельным импортом и местным производством.
Все большие материалы
Инвестор
IPO на Балтийской бирже: производитель яиц предложит свои акции по 6,8 евро
Банк Латвии утвердил проспект первичного публичного размещения акций (IPO) AS APF Holdings (далее – APF), третьего по величине производителя куриных яиц в странах Балтии. Стоимость акции составит 6,81 евро.
Банк Латвии утвердил проспект первичного публичного размещения акций (IPO) AS APF Holdings (далее – APF), третьего по величине производителя куриных яиц в странах Балтии. Стоимость акции составит 6,81 евро.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: как заработать $2,5 млн за день. История
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Энн Вескимяги: государство как будто не интересуется происходящим в экономике
Политики на протяжении многих лет раздавали слишком много денег, чтобы получить власть, пишет предприниматель Энн Вескимяги в своем ответе на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.
Политики на протяжении многих лет раздавали слишком много денег, чтобы получить власть, пишет предприниматель Энн Вескимяги в своем ответе на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.
Все мнения
Интервью
Министр экономики: согласен с критикой. Бюджет сверстан слишком быстро
Опасность того, что деньги из Фонда справедливого перехода не будут распределены в срок, сохраняются, сказал в интервью ДВ министр экономики Тийт Рийсало. Тем не менее, в правительстве уже знают, на что пойдет половина денег из этого фонда. О том, что правительство планирует делать с Фондом справедливого перехода, государственным бюджетом и экономикой Эстонии, читайте в эксклюзивном интервью Тийта Рийсало ДВ.
Опасность того, что деньги из Фонда справедливого перехода не будут распределены в срок, сохраняются, сказал в интервью ДВ министр экономики Тийт Рийсало. Тем не менее, в правительстве уже знают, на что пойдет половина денег из этого фонда. О том, что правительство планирует делать с Фондом справедливого перехода, государственным бюджетом и экономикой Эстонии, читайте в эксклюзивном интервью Тийта Рийсало ДВ.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект