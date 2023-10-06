Находящаяся под следствием Керт Кинго оплатила летние дни EKRE как встречи с избирателями

Министр экономики: согласен с критикой. Бюджет сверстан слишком быстро
Опасность того, что деньги из Фонда справедливого перехода не будут распределены в срок, сохраняются, сказал в интервью ДВ министр экономики Тийт Рийсало. Тем не менее, в правительстве уже знают, на что пойдет половина денег из этого фонда. О том, что правительство планирует делать с Фондом справедливого перехода, государственным бюджетом и экономикой Эстонии, читайте в эксклюзивном интервью Тийта Рийсало ДВ.
Опасность того, что деньги из Фонда справедливого перехода не будут распределены в срок, сохраняются, сказал в интервью ДВ министр экономики Тийт Рийсало. Тем не менее, в правительстве уже знают, на что пойдет половина денег из этого фонда. О том, что правительство планирует делать с Фондом справедливого перехода, государственным бюджетом и экономикой Эстонии, читайте в эксклюзивном интервью Тийта Рийсало ДВ.