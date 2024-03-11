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Стийне Рейнтам

11 марта 2024 в 12:03









Промышленник: нет никакого кризиса

Управляющий директор компании электронной промышленности GPV Estonia Вейко Вахер. Фото: Raul Mee

Хотя в январе наблюдался значительный спад промышленного производства, глава компании электронной промышленности GPV Estonia Вейко Вахер считает, что на рынке происходит стабилизация и отрасль находится на пути к умеренному росту.

Промышленное производство в январе упало на 11,9 процента в годовом исчислении. Особенно сильным падение было в производстве электрооборудования (19%), а также компьютеров и электронного оборудования (17,2%).