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Эмёке Согенбитс

10 марта 2024 в 11:27









Эмёке Согенбитс: на рынке труда царит неопределенность

Руководитель Raumedic Эстония Эмёке Согенбитс. Фото: Raul Mee

В прошлом году мы провели набор сотрудников, что поможет справиться с давлением заработной платы в этом году, пишет Эмёке Согенбитс, глава производителя медицинских товаров Raumedic Estonia.

Оплата труда – это всегда сложный вопрос. К сожалению, государство здесь ничуть не облегчает жизнь предпринимателей: с одной стороны, растут налоги и цены, а финансовое положение людей ухудшается, с другой – рост зарплат в госсекторе почти в два раза выше, чем в частном секторе. Но откуда поступают деньги в госсектор?