    Сотни компаний будут признаны поставщиками жизненно важных услуг. Новые требования, однако, могут быть им не под силу

    После вступления законопроекта в силу предприятия пищевой промышленности будут признаны поставщиками жизненно важных услуг. Фото иллюстративное. Фото: Mari Luud

    Эстония должна пополнить список компаний, предоставляющих жизненно важные услуги. В список добавится более 300 фирм, однако представители бизнесов считают, что от них ждут слишком многого, пишет Ärileht.

    Год назад Европейский Союз ввел правила, которые должны помочь внести уверенность в то, что услуги, необходимые для функционирования общества, гарантированы в любое время: их не должны остановить ни военное положение, ни шторм, ни пандемия. Новые правила должны быть введены не позднее 18 октября, в противном случае Эстонию могут ждать штрафы.
    В соответствии с Законом о чрезвычайных ситуациях в Эстонии есть 14 жизненно важных услуг, которые в настоящее время предоставляют 107 компаний. Новые правила добавят шесть жизненно важных услуг, и, по различным оценкам, 322 компании.
    Так, в число жизненно важных услуг добавляются эксплуатация аэропортов, аэронавигационные службы, государственные железные дороги, порты и медицинские услуги, а также поставки медикаментов и продуктов питания.
    Непосильные требования?
    В конце января Торгово-промышленная палата направила в Госканцелярию письмо, в котором сообщила, что на компании, предоставляющие жизненно важные услуги, налагаются два обязательства, которые компании не хотят или даже не могут выполнить.
    Например, компании должны проверять бэкграунд третьих сторон.
    Согласно законопроекту, поставщик жизненно важных услуг обязан провести проверку данных некоторых сотрудников, в том числе сотрудников контрагента. Так, может возникнуть ситуация, при которой поставщику жизненно важной услуги придется проверять зарубежные базы данных.
    «Неправильно возлагать всю ответственность за проверку анкетных данных, а также анализ, поддержание и реализацию мер по регулированию трудовых отношений на поставщика жизненно важных услуг», – считает Иреэн Тарто, юрист Торгово-промышленной палаты.
    По ее мнению, партнеры поставщиков жизненно важных услуг могли бы сами проводить проверку своих сотрудников, ведь самостоятельно компания вряд ли сможет проверить данные иностранных компаний из-за языковых различий и различий в законах. Ситуация становится особенно сложной, когда приходится проверять биографические данные лиц из третьих стран, отметила Тарто.
    Проблематично и выполнение требования «стандарта информационной безопасности». Руководитель Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп считает, что на пищевую промышленность Эстонии нельзя возлагать такие же обязательства, как на банки и предприятия связи, которым ежегодно требуются миллионы евро инвестиций и, возможно, даже миллионы административных расходов.
    «Самым вопиющим и сложным является выполнение стандартов кибербезопасности. Пищевая промышленность не может и не должна справляться с такими дополнительными обязательствами в одиночку, – уверена Потисепп. – Ситуация, когда продовольственная безопасность ложится только на плечи горстки частных предпринимателей, не является устойчивой».
    По ее словам, к поставщикам продуктов питания как поставщикам жизненно важных услуг применяются лишь дополнительные обязательства, а никаких льгот и поддержки со стороны государства нет: «В данной ситуации компании не готовы нести такие обязательства».

    Поставщики жизненно важных услуг

    Сейчас:
    Платежные услуги
    Оборот наличных
    Отопление
    Обеспечение проходимости местных дорог
    Водоснабжение и канализация
    Обеспечение электричеством
    Обеспечение природным газом
    Обеспечение жидким топливом
    Обеспечение проходимости национальных дорог
    Телефонная служба
    Служба мобильной связи
    Служба передачи данных
    Электронная идентификация
    Аутентификация и цифровая подпись
    Добавятся с поправкой к закону:
    Обеспечение продуктами питания и лекарствами
    Медицинские услуги
    Эксплуатация аэропортов
    Аэронавигационная служба
    Эксплуатация общественной железной дороги
    Эксплуатация портов

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