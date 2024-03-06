    Производители напитков критикуют налог на лимонад: несправедливо и давит на сектор

    «Это чисто выкачивание налогов из одного сектора», – говорит глава A. Le Coq Яанус Виханд.Фото: Andras Kralla

    Производители напитков возмущены новым лимонадным налогом, который вводит Министерство социальных дел, поскольку, по их мнению, он не выполняет своей основной цели – заботы о здоровье.

    Министерство социальных дел представило вчера новый налог на лимонад. Новый налог, как следует из названия, распространяется на сладкие напитки, такие как лимонад, энергетические и витаминные напитки, содержащие сахар или подсластители.

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