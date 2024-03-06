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Стийне Рейнтам

7 марта 2024 в 7:37









Производители напитков критикуют налог на лимонад: несправедливо и давит на сектор

«Это чисто выкачивание налогов из одного сектора», – говорит глава A. Le Coq Яанус Виханд. Фото: Andras Kralla

Производители напитков возмущены новым лимонадным налогом, который вводит Министерство социальных дел, поскольку, по их мнению, он не выполняет своей основной цели – заботы о здоровье.

Министерство социальных дел представило вчера новый налог на лимонад. Новый налог, как следует из названия, распространяется на сладкие напитки, такие как лимонад, энергетические и витаминные напитки, содержащие сахар или подсластители.