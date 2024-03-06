Производители напитков критикуют налог на лимонад: несправедливо и давит на сектор

Уускюла: потребители больше не в силах поддерживать экономику
Потребление продолжает снижаться. Если в течение всего 2022 года и в начале 2023 года можно было сказать, что экономический спад смягчается благодаря вкладу потребителей, т.е. они продолжали покупать, то сейчас настало время, когда и их способность поддерживать экономику иссякла, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Потребление продолжает снижаться. Если в течение всего 2022 года и в начале 2023 года можно было сказать, что экономический спад смягчается благодаря вкладу потребителей, т.е. они продолжали покупать, то сейчас настало время, когда и их способность поддерживать экономику иссякла, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла.