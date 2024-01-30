    Пять факторов, которые повлияют на пищевую промышленность в 2024 году

    Экологические требования, а также возможности и ожидания потребителей требуют вывода на рынок новых продуктов и упаковки, а также изменений в производственном процессе. На фото: упаковка продукции Nõo LihatööstusФото: Nõo Lihatööstus

    Ожидается, что в этом году производители продуктов питания оптимизируют ассортимент продукции, доля собственных брендов продуктовых магазинов увеличится, а экологические требования и ожидания потребителей потребуют вывода на рынок новых продуктов и упаковки. Председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк и исполнительный директор предприятия Рагнар Лоова выделяют пять ключевых факторов, которые повлияют на пищевую промышленность в этом году.

    Увеличение налога с оборота

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