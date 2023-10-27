    27 октября — последний день торгов акциями Clevon

    Пятница, 27 октября — последний день торгов акциями производителя роботов-курьеров Clevon на Таллиннской фондовой бирже.

    Предположительно, Clevon будет окончательно исключена из альтернативного списка First North с 1 ноября нынешнего года.Фото: Лийз Трейманн
    К моменту написания материала курс акций Clevon снизился более чем на 18% до 0,342 евро.

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