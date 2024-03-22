    Компания Stora Enso, уволившая 61 сотрудника в Эстонии, испытывает трудности и в Финляндии

    Одна из причин снижения объема производства – дефицит сырья для бумаги. Фото: Andras Kralla

    Компания Stora Enso, занимающаяся изготовлением упаковочных материалов, оказалась в сложной ситуации на рынке Финляндии, поскольку из-за забастовок была вынуждена сократить производство на своих заводах.

    Компания сократила производство бумаги на фабрике в Коуволе, пишет Yle. По словам руководителя производства Stora Enso Антти Вейттолы, основная проблема – это нехватка древесины, на предприятия не поступает достаточно сырья для продолжения планового производства.
    Кроме того, свою роль играет и забастовка в финском транспортном секторе, которая с большой вероятностью продлится до конца марта. Хотя сотрудники компании в ней не участвуют, по информации Stora Enso, фабрики не могут нормально работать и поэтому перестали выплачивать зарплаты работникам. Скорее всего, компания будет вынуждена уволить часть сотрудников и в Финляндии.
    Производство картона пока не пострадало, однако не исключено, что в дальнейшем придется сократить и его, отметил Вейттола. Ранее в феврале в эстонском филиале Stora Enso объявили об увольнении 61 человека.
    Глава концерна Stora Enso Ханс Зольстрём в годовом отчете отмечал, что рыночная ситуация плохая, цены и объемы продаж снизились из-за низкого спроса.
    В качестве решения Stora Enso решила продолжить сокращение штата. В прошлом году было сокращено 1150 рабочих мест, в этом году исчезнет еще 1000. В Швеции будет закрыт один завод. По оценкам компании, это поможет сэкономить около 80 млн евро в год. Затраты будут сокращать повсеместно, но положительное влияние на бюджет начнет ощущаться с 2025 года.

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