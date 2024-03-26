    Банк Эстонии: снижение подоходного налога даст позитивный толчок экономике

    Помимо улучшения экспортных возможностей, в следующем году ожидается значительное восстановление внутреннего потребления благодаря реформе подоходного налога.Фото: Liis Treimann

    Дно рецессии уже практически наступило, считают в Банке Эстонии, но достойного роста придется подождать еще год. Он произойдет за счет улучшения финско-шведской экономики и стимулирующего эффекта государственного бюджета за счет снижения подоходного налога.

    Хотя Банк Эстонии прогнозирует, что экономический спад в этом году составит 0,6%, его влияние может оказаться минимальным: экономическая активность скорее улучшится.

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