Банк Эстонии: экономика упадет немного больше, чем ожидалось

Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.Фото: Andras Kralla

По данным Банка Эстонии, экономика находится на подъеме, однако рецессия в этом году окажется несколько более глубокой, чем ожидалось в декабре.

Экономисты прогнозируют, что экономика Эстонии сократится на 0,6% в этом году, вырастет на 3,2% в следующем году и на 3,1% в 2026 году. При этом в декабре аналитики центрального банка прогнозировали рецессию на 0,4% в этом году и экономический рост на 3,2% в течение следующих двух лет. Ухудшение экономического прогноза можно частично объяснить тем, что прошлогодняя рецессия была немного меньше, чем опасались в декабре.

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