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Кристьян Кург

26 марта 2024 в 15:11









Мучной король о покупке типографии: мы воспользовались случаем

Акционер Tartu Mill Уно Лаузинг вместе с деловыми партнерами инвестировал в полиграфическую отрасль. Фото: Jassu Hertsmann

Спустя несколько лет переговоров владельцы Tartu Mill приобрели Tallinna Raamatutrükikoja OÜ, типографию с многолетней историей. Раньше ею владели более 80 бывших и нынешних сотрудников.

Покупка типографии стала новым направлением для концерна Tiigi Keskus, который ранее занимался преимущественно производством муки, крахмала и макаронных изделий.