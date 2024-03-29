Новости

dv.ee

29 марта 2024 в 8:34









Основатель криптобиржи FTX приговорен к 25 годам заключения

Ранее Бэнкман-Фрид являлся одним из наиболее состоятельных криптомиллиардеров в мире. Фото: Bebeto Matthews

Бэнкман-Фрид был ранее признан виновным в организации финансового мошенничества, в результате которого он похитил у клиентов 8 миллиардов долларов, пишет DW.

Основатель и бывший гендиректор одной из крупнейших криптовалютных бирж FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорен судом в США к 25 годам заключения. Прокуратура запрашивала для него от 40 до 50 лет. Приговор огласил в четверг, 28 марта, нью-йоркский окружной судья Льюис Каплан.