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dv.ee

31 марта 2024 в 9:38









Осиновский: социал-демократы не хотят отменять бесплатный общественный транспорт в Таллинне

Лидер фракции Социал-демократической партии (СДП) Евгений Осиновский. Фото: Liis Treimann

В свете начинающихся в Таллинне новых коалиционных переговоров после отставки Михаила Кылварта четырем партиям придется обсудить многие вопросы, в том числе бесплатный общественный транспорт в столице.

В веб-передаче ERR «Прямой эфир из Дома новостей» лидер фракции Социал-демократической партии (СДП) Евгений Осиновский подтвердил неизменность позиции СДП в столичном горсобрании, отвечая на вопрос о том, что на государственном уровне партии все-таки пришлось поступиться своими принципами, и общественный транспорт стал платным.

«Если честно, уездный общественный транспорт никогда хорошо не работал. Это было продолжением центристской муниципальной идеи на государственный уровень. Однако проблемы с общественным транспортом на государственном уровне совсем иные. Основная – точно не цена билета, а то, что у нас не хватает маршрутов, они нелогичны, автобусы не подвозят людей к поезду и так далее. Нужна более обширная реформа общественного транспорта, и ею правительство активно занимается», – сказал он.

«В Таллинне общественный транспорт – совсем другой вопрос. Здесь бесплатные билеты – это часть популяризации общественного транспорта. В первую очередь, это позитивный сигнал, что общественный транспорт это тот вид передвижения, который город поддерживает», – сказал Осиновский.

Новую коалицию в Таллиннском горсобрании планируют создать Партия реформ, социал-демократы, Eesti 200 и Isamaa, плюс внефракционные депутаты. Коалиционные переговоры начнутся 31 марта.