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dv.ee

26 марта 2024 в 9:24









Пеэтер-Пяртель Пере: бесплатный общественный транспорт и газета «Столица» должны уйти в историю

Лидер фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании Пеэтер-Пяртель Пере. Фото: Liis Treimann

Лидер фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании Пеэтер-Пяртель Пере сказал, что после выражения недоверия мэру Михаилу Кылварту предстоит много работы по формированию и укреплению нового правящего союза.

По словам Пере, теперь пройдут консультации с политическими силами, которые сформируют новую коалицию в Таллинне: речь идет о социал-демократах, Isamaa и Eesti 200.

Реформисты хотят, чтобы новая коалиция в Таллинне отменила бесплатный общественный транспорт и закрыла городские СМИ, пишет rus.err.ee.

«За полтора года мы сможем в Таллинне в сотрудничестве с соседними волостями реорганизовать сеть линий общественного транспорта. Я считаю, что реформа общественного транспорта в Таллинне, столичном регионе и во всей Эстонии должна идти с платными билетами. Бесплатных вещей не существует. Нам необходимы деньги для инвестиций. Я уверен, когда наша реорганизованная сеть заработает, люди будут готовы за это немножко заплатить», – заявил Пере.

Также, если новая коалиция об этом договорится, в историю уйдут как столичные телепередачи, так и пропагандистские, по мнению Пере, газеты Pealinn и «Столица».