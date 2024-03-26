    Пеэтер-Пяртель Пере: бесплатный общественный транспорт и газета «Столица» должны уйти в историю

    Лидер фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании Пеэтер-Пяртель Пере.Фото: Liis Treimann

    Лидер фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании Пеэтер-Пяртель Пере сказал, что после выражения недоверия мэру Михаилу Кылварту предстоит много работы по формированию и укреплению нового правящего союза.

    По словам Пере, теперь пройдут консультации с политическими силами, которые сформируют новую коалицию в Таллинне: речь идет о социал-демократах, Isamaa и Eesti 200.
    Реформисты хотят, чтобы новая коалиция в Таллинне отменила бесплатный общественный транспорт и закрыла городские СМИ, пишет rus.err.ee.
    «За полтора года мы сможем в Таллинне в сотрудничестве с соседними волостями реорганизовать сеть линий общественного транспорта. Я считаю, что реформа общественного транспорта в Таллинне, столичном регионе и во всей Эстонии должна идти с платными билетами. Бесплатных вещей не существует. Нам необходимы деньги для инвестиций. Я уверен, когда наша реорганизованная сеть заработает, люди будут готовы за это немножко заплатить», – заявил Пере.
    Также, если новая коалиция об этом договорится, в историю уйдут как столичные телепередачи, так и пропагандистские, по мнению Пере, газеты Pealinn и «Столица».

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