    Топ-менеджеры: необходимо убрать бессмысленные ограничения и сосредоточиться на инвестициях

    Аллан Парик, Март Мяги и Хольгер Хальянд.Фото: Liis Treimann, Andras Kralla, Andres Haabu

    При самом глубоком спаде в Европе экономика Эстонии отличается от экономики соседних стран потерей инвестиций. Поэтому топ-менеджеры считают, что правительство должно сосредоточиться на создании условий для привлечения инвестиций.

    В передаче радио Äripäev «Час работодателей» приняли участие глава Telia Eesti Хольгер Хальянд, руководитель Omniva Март Мяги и возглавляющий SEB Eesti Аллан Парик. Их спросили – какой совет вы бы дали министру предпринимательства и информационных технологий, чтобы помочь восстановить конкурентоспособность экономики и повернуть спад обратно в рост?

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