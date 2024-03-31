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Риво Сарапик

31 марта 2024 в 12:44









Топ-менеджеры: необходимо убрать бессмысленные ограничения и сосредоточиться на инвестициях

Аллан Парик, Март Мяги и Хольгер Хальянд. Фото: Liis Treimann, Andras Kralla, Andres Haabu

При самом глубоком спаде в Европе экономика Эстонии отличается от экономики соседних стран потерей инвестиций. Поэтому топ-менеджеры считают, что правительство должно сосредоточиться на создании условий для привлечения инвестиций.

В передаче радио Äripäev «Час работодателей» приняли участие глава Telia Eesti Хольгер Хальянд, руководитель Omniva Март Мяги и возглавляющий SEB Eesti Аллан Парик. Их спросили – какой совет вы бы дали министру предпринимательства и информационных технологий, чтобы помочь восстановить конкурентоспособность экономики и повернуть спад обратно в рост?