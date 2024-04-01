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dv.ee

1 апреля 2024 в 11:10









Департамент окружающей среды выдаст временное разрешение маслозаводу Enefit

Маслозавод в Аувере. Фото иллюстративное. Фото: Лийз Трейманн

Департамент окружающей среды опубликовал проект решения, согласно которому Enefit получит комплексное экологическое разрешение на производство сланцевого масла сроком на десять лет.

«Проект комплексного экологического разрешения основан на условиях, согласно которым предприятие в течение десяти лет должно выполнить амбициозный план по снижению воздействия на климат», – прокомментировал решение заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в области природопользования Эрик Козенкраниус.

Как передает Rus.ERR , в течение срока действия разрешения предприятие, согласно своему плану развития, должно перейти в статус углеродно-нейтральной химической промышленности.

«Маслозавод, конечно, оказывает воздействие на окружающую среду, однако все эти негативные последствия можно смягчить. Самой важной смягчающей последствия мерой является то, что мы впервые в Эстонии будем выдавать комплексное экологическое разрешение на фиксированный срок. Принимая во внимание сферу деятельности, 10 лет – это довольно короткий период времени», – пояснил Козенкраниус.