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dv.ee

1 апреля 2024 в 7:18









С апреля пенсии в Эстонии повысились на 10,6%

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В результате индексации с 1 апреля пенсии повысились в среднем на 10,6%.

Сумма народной пенсии с апреля составляет 372,05 евро (ранее – 336,39), а базовая часть пенсии выросла с 317,9 до 354,98 евро, пишет rus.err.ee.

С учетом индексации пенсионеры со стажем в 15 лет будут получать в месяц 497,67 евро, с 30-летним стажем – 640,35 евро, с 44-летним стажем – 773,52 евро.

На повышение пенсий в госбюджете запланировано свыше 212,3 млн евро.

Помимо пенсий, с 1 апреля будет произведен перерасчет суточной ставки пособия по нетрудоспособности, при полной нетрудоспособности он составит 617,15 евро.