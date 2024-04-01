С апреля пенсии в Эстонии повысились на 10,6%
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock
В результате индексации с 1 апреля пенсии повысились в среднем на 10,6%.
Сумма народной пенсии с апреля составляет 372,05 евро (ранее – 336,39), а базовая часть пенсии выросла с 317,9 до 354,98 евро, пишет rus.err.ee.
С учетом индексации пенсионеры со стажем в 15 лет будут получать в месяц 497,67 евро, с 30-летним стажем – 640,35 евро, с 44-летним стажем – 773,52 евро.
На повышение пенсий в госбюджете запланировано свыше 212,3 млн евро.
Помимо пенсий, с 1 апреля будет произведен перерасчет суточной ставки пособия по нетрудоспособности, при полной нетрудоспособности он составит 617,15 евро.
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