Новости

dv.ee

7 марта 2024 в 13:13









Кая Каллас о налогообложении пенсий: этого требуют оборонные потребности государства

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: JOHN THYS, AFP, Scanpix

После индексации средних пенсий по старости в 2025 году получателям придется платить с них подоходный налог, по словам премьер-министра Каи Каллас, на эту непопулярную меру правительство толкают оборонные потребности государства.

«Ситуация с бюджетом такова, что каждый год эта сумма (сумма на индексацию пенсий – прим. ДВ) для нас становится непосильной. Мы должны пойти на этот шаг, поскольку новые финансовые потребности, связанные с государственной обороной, поставили перед нами задачу экономить на расходах», – цитирует выступление Каллас на пресс-конференции правительства Rus.ERR

Отказ от введения подоходного налога на средние пенсии содержался в том числе в коалиционном соглашении, подписанном правительственными партиями, однако на этой неделе стало ясно, что это обещание в доме Стенбока решено пересмотреть.

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект, в соответствии с которым размер не облагаемого налогом дохода пенсионера с 2025 года составит 776 евро, при этом после индексации размер средней пенсии по старости к этому году составит 826 евро, таким образом пенсионерам придется платить подоходный налог. С 1 апреля 2024 средняя пенсия в Эстонии вырастет до 774 евро.