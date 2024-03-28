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dv.ee

28 марта 2024 в 7:57









Работающим пенсионерам следует пересмотреть заявление о не облагаемом налогом доходе

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

С 1 апреля 2024 года пенсии повысятся за счет индексации. Рост пенсий повлияет на использование не облагаемого подоходным налогом минимума у работающих пенсионеров. В связи с этим работающим пенсионерам следует пересмотреть заявление о необлагаемом налогом доходе.

По словам руководителя пенсионного отдела Департамента социального страхования Агне Кивисельг, с 1 апреля 2024 года в отношении людей, достигших возраста пенсионера по старости (64 года и 9 месяцев), действует не облагаемый подоходным налогом минимум в размере 776 евро в месяц.