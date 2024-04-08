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dv.ee

8 апреля 2024 в 6:39









Объемы производства в обрабатывающей промышленности продолжают падать

Обрабатывающая промышленность продолжает переживать спад. Фото: Raul_Mee

По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в феврале 2024 года продукции в постоянных ценах на 5,7% меньше, чем в том же месяце годом ранее. Производство увеличилось на 19,3% в горнодобывающей промышленности и на 2,6% в энергетике, но сократилось на 7% в обрабатывающей промышленности.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, в феврале объем промышленной продукции увеличился в чуть более чем трети отраслей обрабатывающей промышленности. «Среди наиболее весомых отраслей в феврале рост наблюдался в производстве химической продукции (2,9%), изделий из металла (0,9%), резиновых и пластмассовых изделий (0,8%), а также в ремонте и установке машин и оборудования (26,8%)», – объяснила Хелле Бундер.