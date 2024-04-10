Введение налога на подслащенные напитки переносится на 2026 год

Мартин Виллиг: каждый год будем отдавать по 5% дохода на Эстонию нашей мечты
Давайте заключим социальное соглашение, согласно которому люди, которые зарабатывают больше других, будут жертвовать по 5% своего дохода, которые мы направим на инициативы, способствующие общественному прогрессу, предлагает предприниматель, соучредитель Bolt Мартин Виллиг в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.
Давайте заключим социальное соглашение, согласно которому люди, которые зарабатывают больше других, будут жертвовать по 5% своего дохода, которые мы направим на инициативы, способствующие общественному прогрессу, предлагает предприниматель, соучредитель Bolt Мартин Виллиг в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.