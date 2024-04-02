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dv.ee

2 апреля 2024 в 9:59









Вырклаэв: лимонадный налог невозможно ввести ранее 2026 года

Иллюстративное фото. Фото: Erik

Подготовка налога на подслащенные напитки займет гораздо больше времени, чем предусмотрено планом Министерства социальных дел, поэтому ввести налог раньше 2026 года не удастся, заявил министр финансов Март Вырклаэв.

В письме, направленном в Министерство социальных дел, Вырклаэв сообщил, что Министерство финансов согласует законопроект о налоге на подслащенные напитки, но только если будут учтены некоторые замечания, пишет rus.err.ee.

Во-первых, он отметил, что необходимо более детально продумать положения и четко сформулировать текст.

«Кроме того, важно отметить, что для введения системы электронного декларирования потребуется значительно больше времени, чем позволяет предложенный план введения закона в силу с 1 января 2025 года», – отметил в письме Вырклаэв.

«По нашим оценкам, самая ранняя реальная дата вступления закона в силу – 1 января 2026 года. Поскольку проект требует более глубокой проработки, обсуждения и последующего внесения возможных изменений в формулировки, мы предлагаем выделить больше времени, чтобы решить все вопросы в сотрудничестве», – сказал министр финансов.