10 лет споров подошли к концу: Европарламент одобрил миграционный пакт, но довольны им не все

Миллионные тендеры от аэропорта раз за разом уводит из-под носа конкурентов одна и та же фирма

Можно подумать, что конкуренция между клининговыми компаниями в столице невелика: по крайней мере привлекательный контракт на уборку Таллиннского аэропорта последние десять лет раз за разом выигрывает одна и та же компания.

Можно подумать, что конкуренция между клининговыми компаниями в столице невелика: по крайней мере привлекательный контракт на уборку Таллиннского аэропорта последние десять лет раз за разом выигрывает одна и та же компания.