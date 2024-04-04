    Финляндия не откроет границу с Россией в апреле – теперь ее закрыли бессрочно

    Фото: Lauri Heino/LEHTIKUVA/SIPA

    Правительство Финляндии решило продлить закрытие границ с Россией бессрочно. Это значит, что грузопоток через два эстонских перехода не снизится. Сейчас в очередях сотни машин, в пункте пропуска в Койдула живая очередь на 6 дней.

    Пункты пропуска на границе с Россией с 15 апреля закрыты бессрочно, до особого уведомления, сообщил департамент внутренней безопасности МВД Финляндии в соцсети X (бывший Twitter).
    До этого закрытый режим на пограничных КПП продлевался каждые два месяца.
    «Восточная граница Финляндии останется закрытой до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении. В качестве причины ведомство назвало «инструментальную миграцию», которую Россия использует против Финляндии. «Основываясь на информации, предоставленной государственными органами, риск, что инструментальная миграция возобновится и расширится, как это наблюдалось ранее, остается вероятным», — объяснили в МВД.
    «Мы мечтаем, что финны откроют свою границу, обещали в середине месяца. Тогда наши очереди сократятся дней до десяти. Но, думаю, этого не произойдет», — говорил ранее ДВ председатель правления крупного эстонского грузоперевозчика Jupiter Plus Евгений Сидоров.
    В ноябре правительство Финляндии решило закрыть все восемь пунктов перехода на восточной границе после организованного российской стороной миграционного кризиса. 14 декабря два перехода были открыты, но вновь закрыты. В феврале правительство Финляндии приняло решение продлить запрет до 14 апреля. «До сих пор не достигнуто никакого решения путем переговоров с российскими властями», – сообщило тогда министерство внутренних дел страны.
    4 апреля пропуска в Лухамаа ожидают 815 грузовиков, из них в живой очереди 537, стоять в ней всего час, по данным электронной системы бронирований. Но ближайшее свободное время для предварительного бронирования – 21 апреля.
    Гораздо медленнее все происходит на переходе в Койдула. Грузовиков в очереди здесь меньше – 428 автомобилей и 271 в живой очереди. Но время ожидания в ней – более шести суток. Запись на предварительное бронирование доступна только с 25 апреля. При этом, приехав после получения смс-оповещения о том, что подошла ваша очередь, прождать можно еще 16 часов.

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