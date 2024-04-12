Европейский единый рынок ждут масштабные реформы: цель – вернуть в ЕС 300 млрд евро

Энрико Летта, бывший премьер-министр Италии, ныне президент Института Жака Делора.

Бывший премьер-министр Италии Энрико Летта получил от Еврокомиссии задание заставить работать Европейский единый рынок. Последним пунктом его исследовательской поездки стал Таллинн.

Единый рынок Евросоюза функционирует десятилетиями, но далеко не во всех сферах. Из-за политических решений нет единого финансового и энергетического рынка, фрагментирован и рынок телекоммуникаций, не говоря уже об оборонном секторе.

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