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15 марта 2024 в 11:49









Макрон: победа России в Украине обнулит доверие к Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Victor Velter

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил об опасных последствиях победы России над Украиной. «Если Россия выиграет эту войну, то это обнулит доверие к Европе. В этой войне на карту поставлена безопасность Европы», – заявил он в интервью французскому телевидению вечером в четверг, 14 марта.

На фоне военных неудач Украины после провала летнего контрнаступления Макрон в феврале не исключил отправки западных войск в Украину. В интервью французскому телевидению он прояснил свою позицию, сказав, что отправка наземных войск в Украину сейчас не на повестке дня, но подчеркнул, что в случае расширения войны Европа должна держать открытыми все опции, пишет DW

Никаких «красных линий» в отношении Путина

Макрон вновь заявил, что в отношении президента РФ Владимира Путина не должно быть никаких «красных линий». «Мы не можем быть слабыми», – подчеркнул он. Французский президент косвенно раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ передать Украине дальнобойные крылатые ракеты TAURUS. «Те, кто сейчас устанавливают границы в сфере помощи Украине, выбирают не мир, а поражение», – указал он.

«Мы устанавливали своими словами слишком много границ. Два года тому назад мы говорили, что никогда не отправим танки. Но потом мы сделали это. Два года тому назад мы говорили, что никогда не отправим ракет средней дальности. Но потом мы сделали это. Это релятивирует категорические заявления, делаемые некоторыми в Европе», – сказал Макрон, не назвав никого конкретно по имени.

«Мы никогда не пойдем в наступление и не возьмем на себя соответствующую инициативу. Франция – это держава мира. Но если ситуация ухудшится, то мы должны быть готовы, чтобы Россия никогда не победила», – подчеркнул французский президент.

Обвинение России в экспансионистских амбициях

Позднее, после завершения интервью, Макрон выразил мнение, что Россия не умерит территориальных амбиций в случае победы в Украине. «Россия стала державой, стремящейся к экспансии, она там не остановится. Если мы покинем Украину, если позволим Украине проиграть эту войну, то Россия несомненно будет угрожать Молдове, Румынии, Польше», – заявил он.

Макрон признал необходимость переговоров после завершения войны, но при этом подчеркнул, что мир не означает капитуляции Украины. «Желать мира – не означает желать поражения Украины или готовности позволить ей проиграть», – указал он. Французский президент вновь выразил готовность взять совместные долги, чтобы продолжать оказывать помощь Украине. «Я не исключаю, что мы примем дальнейшие решения по финансированию», – сказал он.

В интервью французскому телевидению Макрон отметил, что он, вероятно, больше всех других крупных лидеров разговаривал с Путиным в последние годы, но считает, что российскому лидеру нельзя доверять.