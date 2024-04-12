    Государство возьмет в кредит 400 млн евро для инвестирования в реформы

    Министр финансов Март Вырклаэв.Фото: Andras Kralla

    Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Министерство финансов подписали кредитное соглашение на сумму 400 миллионов евро для финансирования инвестиций в зеленые и цифровые реформы Эстонии.

    Кредит является второй и последней частью рамочного соглашения на сумму 700 миллионов евро, подписанного в июне 2023 года. Цель соглашения – развитие экономики Эстонии.

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