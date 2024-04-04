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Николай Андреев

5 апреля 2024 в 3:00









Предприниматели создают 804 рабочих места с помощью Фонда справедливого перехода

Строительство завода магнитов в Нарве. Это предприятие получило наибольшую поддержку из Фонда справедливого перехода – почти 19 млн евро. Фото: Николай Андреев

62% субсидий бизнесу из Фонда справедливого перехода поделили между собой предприятия, которые появятся или расширят деятельность в Нарве и Кохтла-Ярве. Нарва лидирует по количеству проектов, получивших поддержку. Здесь появятся больше половины всех рабочих мест, которые на сегодня обязались создать получатели субсидий.

В Кохтла-Ярве получателей субсидий вдвое меньше, но суммы поддержки сопоставимы, и субсидии составляют более значительную часть финансирования новых предприятий.

При этом, в минфине ожидают, что около 10% имеющихся в фонде средств в итоге не будет востребовано предпринимателями, и рассматривают их перенаправление из мер поддержки предприятий в меры поддержки самоуправлений, чтобы они улучшали среду для предпринимателей.

Главные получатели помощи – Нарва и Кохтла-Ярве

Координатор справедливого перехода в Министерстве финансов Иван Сергеев 2 апреля представил прессе текущие результаты работы Фонда справедливого перехода. Речь шла, в основном, о трех мерах поддержки бизнеса – поддержке крупных предприятий, малых и средних предприятий, а также о пособии на повышение наукоемкости бизнеса. В сумме это 49 проектов на общую сумму 334 млн евро, из которых 109 млн выделяет фонд.

Сергеев отметил, что эти данные касаются только проектов, которые прошли предварительные консультации, отбор и находятся в работе. А также определились с расположением своих предприятий. Еще несколько компаний также оформляют субсидии, но пока не определились, где именно в Ида-Вирумаа расположат свои новые объекты.

В Нарве у фонда в работе 18 проектов на общую сумму 153 млн евро, из которых 37 млн составляет субсидия. В этих проектах запланировано 449 рабочих мест. В Кохтла-Ярве – 9 проектов на 78 млн (в т.ч. 30,6 млн – субсидия), которые создадут 144 рабочих места. Следом идет Йыхви: 6 проектов на 42 млн (в т.ч. 16,6 млн – субсидия), 91 новое рабочее место.

Проекты, находящиеся в работе у Фонда справедливого перехода, по состоянию на 15.03.2024. Источник: Министерство финансов

Сельская местность увидела возможности

В конце прошлого года Министерство экономики и коммуникаций смягчило условия поддержки малого и среднего бизнеса, разрешив просить субсидии из Фонда справедливого перехода также отелям и ресторанам Ида-Вирумаа.

«С этой мерой были самые большие проблемы, – рассказал Иван Сергеев. – Она была открыта в июне прошлого года, и по состоянию на сейчас у нас профинансировано всего 2 проекта на общую сумму около 2,5 млн, из них грант – чуть меньше миллиона. Но проблема была даже не в том, что мало профинансировано, проблема скорее заключалась в том, что предприятий, которые в принципе интересовались этой мерой, было очень мало. Теперь, после конца 23-го года, когда вступили в силу послабления, количество проектов увеличилось в разы.

Если по состоянию на начало февраля в разработке находилось 12 проектов, то по состоянию на середину марта их было уже 22. Количество денег, которые эти проекты хотели получить, было, соответственно, чуть менее 2 млн, а теперь – 6 млн».

Общий объем меры поддержки малых и средний предприятий – 15 млн евро.

Смягчение условий сильнее всего сказалось на волости Алутагузе, которая занимает около половины территории Ида-Вирумаа, но состоит из сельской местности. По словам Сергеева, в прошлом году предприниматели Алутагузе практически не интересовались субсидиями из Фонда справедливого перехода, а теперь интерес резко вырос. В работе фонда сейчас 3 проекта из этой волости, которые создадут 80 рабочих мест.

«В итоге в Алутагузе будет создано почти столько же рабочих мест, сколько в Йыхви, хотя местности совершенно разные», – сказал Иван Сергеев.

Исследование выявило, кто недоволен происходящим

Компания Norstat провела в Ида-Вирумаа соцопрос, чтобы выяснить, насколько местные жители осведомлены о переходе на возобновляемые источники энергии и о работе Фонда справедливого перехода. В целом, в данных опроса заметна поляризация – людей, которые считают, что справедливый переход приносит региону пользу, и тех, кто видит в нем вред для уезда, примерно поровну. При этом оказалось, что 29% до сих пор не слышали о справедливом переходе.

Интересные данные дает разбивка ответов по возрастам тех, кто участвовал в опросе. Меньше всего осведомлены о справедливом переходе люди 18-24 лет. При этом, в этой же возрастной группе – самое позитивное отношение к этому процессу.

Негативнее всего к переходу относятся не пожилые, как можно было бы ожидать, а люди 35-44 лет. Это может быть связано, предполагает Иван Сергеев, с тем, что люди в этом возрасте работают, уже имеют детей, выплачивают кредиты и поэтому больше других опасаются серьезных изменений.