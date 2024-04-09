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Кристьян Прууль

9 апреля 2024 в 13:12









Латвия частично компенсирует возросшие расходы по жилищным кредитам

Чтобы компенсировать последствия инфляции, Латвия решила поддержать заемщиков. Фото: Liis Treimann

Латвия вскоре начнет совершать выплаты, направленные на компенсацию возросших расходов по кредитам. Всего будет выплачено 8 млн евро за месяц или 24 млн евро за квартал.

Ожидается, что компенсацию получит около 100 000 заемщиков, которые взяли кредит на покупку жилья до 31 октября 2023 года и чья сумма жилищного кредита составляет не более 250 000 евро.