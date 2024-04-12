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dv.ee

12 апреля 2024 в 11:00









Популярный мебельный магазин находится на грани банкротства

Фото: Pesapuu

Расположенный в самом центре Таллинна мебельный магазин Pesapuu проинформировал своих клиентов, что доставка товаров может задерживаться, поскольку компания начала процесс санации, пишет Ärileht.

В письме клиентам компания Wenesta OÜ, которой принадлежит магазин Pesapuu, сообщила, что из-за финансовых сложностей фирма вынуждена объявить о санации.