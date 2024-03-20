Эпицентр

Кристьян Кург

20 марта 2024 в 7:42









Финский клиент привел эстонского металлопромышленника на край пропасти

Глава и владелец металлургического предприятия Helmetal IMS Виталий Кангур констатировал, что большой заказ от финского клиента превратился в тяжелое бремя, и теперь ему придется дорого заплатить. Фото: Ago Tammik

Чрезвычайно высокий рост цен и жесткость финского клиента навлекли на эстонского производителя требование на сумму более миллиона евро, что привело к санации предприятия.

Предприятие Helmetal IMS из Пярнумаа, занимающееся машиностроением и металлообработкой, несколько лет назад не смогло договориться с финским клиентом о компенсации резкого роста цен на материалы, в результате чего эстонская компания расторгла договор. Выполнение договора, заключенного во времена значительно более низких цен, привело бы Helmetal к быстрому банкротству. После долгих споров в третейском суде Финской промышленной палаты Helmetal теперь должна заплатить бывшему клиенту значительную компенсацию за расторжение договора.