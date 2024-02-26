В Валгамаа уже много лет производятся деревянные дома под брендом Ritsu, но стоящие за известным именем компании неоднократно менялись. Еще в январе Ritsu Loghomes OÜ публиковала на странице в Facebook информацию о строительстве, однако, по словам временного банкротного управляющего, компания не проявляла активности с конца 2021 года или начала 2022 года. Фото: Aldo Luud/Scanpix/Õhtuleht

Эпицентр

Кристель Хярма

26 февраля 2024 в 9:47

«Атмосфера преступности». Некогда успешный производитель домов оставляет за собой пустые фирмы

Суду предстоит решить, объявлять ли о банкротстве очередной компании, производившей деревянные дома под легендарным брендом Ritsu. То, что происходит с некогда успешным производителем деревянных домов представители бывшего владельца называют «кантовательной схемой».

Под брендом Ritsu деревянные дома производятся в Валгамаа уже более 30 лет. Изначальный владелец бизнеса обанкротился летом 2019 года, после чего компания была продана, а процесс санации прерван.

Теперь банкротство грозит и фирме, которая продолжила производить дома под брендом Ritsu.

«Ritsu Loghomes OÜ в настоящее время не ведет экономической деятельности и не имеет каких-либо активов», – рассказала временный банкротный управляющий Терье Эйпре.

Заявление о банкротстве Ritsu Loghomes подала не сама компания, а представители бывшего владельца Ritsu.