В Валгамаа уже много лет производятся деревянные дома под брендом Ritsu, но стоящие за известным именем компании неоднократно менялись. Еще в январе Ritsu Loghomes OÜ публиковала на странице в Facebook информацию о строительстве, однако, по словам временного банкротного управляющего, компания не проявляла активности с конца 2021 года или начала 2022 года.Фото: Aldo Luud/Scanpix/Õhtuleht

«Атмосфера преступности». Некогда успешный производитель домов оставляет за собой пустые фирмы

Суду предстоит решить, объявлять ли о банкротстве очередной компании, производившей деревянные дома под легендарным брендом Ritsu. То, что происходит с некогда успешным производителем деревянных домов представители бывшего владельца называют «кантовательной схемой».

Под брендом Ritsu деревянные дома производятся в Валгамаа уже более 30 лет. Изначальный владелец бизнеса обанкротился летом 2019 года, после чего компания была продана, а процесс санации прерван.
Теперь банкротство грозит и фирме, которая продолжила производить дома под брендом Ritsu.
«Ritsu Loghomes OÜ в настоящее время не ведет экономической деятельности и не имеет каких-либо активов», – рассказала временный банкротный управляющий Терье Эйпре.
Заявление о банкротстве Ritsu Loghomes подала не сама компания, а представители бывшего владельца Ritsu.

Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

Статьи по теме
Все статьи по теме
Эстонский грузоперевозчик попал под санкции США
Акции Infortar взлетели после публикации результатов
«Атмосфера преступности». Некогда успешный производитель домов оставляет за собой пустые фирмы
Эпицентр
Спилили санкции: эстонский промышленник получает российскую древесину через Узбекистан
Компания эстонского предпринимателя Игоря Израэльяна продолжает закупать продукцию из российской древесины несмотря на санкции. Если раньше товар поставлялся из России прямиком на завод компании в Маарду, то теперь он попадает в Эстонию через Узбекистан.
Компания эстонского предпринимателя Игоря Израэльяна продолжает закупать продукцию из российской древесины несмотря на санкции. Если раньше товар поставлялся из России прямиком на завод компании в Маарду, то теперь он попадает в Эстонию через Узбекистан.
Все большие материалы
Инвестор
Акции Booking обвалились из-за неутешительных прогнозов
Акции поставщика туристических услуг Booking Holdings в пятницу показали самое большое падение за 20 месяцев. Это произошло после того, как компания опубликовала неутешительный прогноз по объему бронирований и валовому количеству заказов.
Акции поставщика туристических услуг Booking Holdings в пятницу показали самое большое падение за 20 месяцев. Это произошло после того, как компания опубликовала неутешительный прогноз по объему бронирований и валовому количеству заказов.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: мягкая посадка? Дудки вам!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Алар Карис: наша смелость даёт уверенность, что Эстония останется Эстонией
Без экономики нет ни социальной безопасности, ни воли к обороне, заявил президент Алар Карис в своей речи по случаю Дня независимости Эстонии.
Без экономики нет ни социальной безопасности, ни воли к обороне, заявил президент Алар Карис в своей речи по случаю Дня независимости Эстонии.
Все мнения
Интервью
Олле Хорм, покидающий пост руководителя Atria: «Я не думал, что это возможно»
Руководивший Atria Eesti Олле Хорм помог компании в прошлом году догнать лидера мясной промышленности Rakvere, но теперь покидает предприятие. К этому шагу его подтолкнула смена генерального директора группы, а также проблемы со здоровьем.
Руководивший Atria Eesti Олле Хорм помог компании в прошлом году догнать лидера мясной промышленности Rakvere, но теперь покидает предприятие. К этому шагу его подтолкнула смена генерального директора группы, а также проблемы со здоровьем.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект