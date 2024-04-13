Прокуратура направит в суд уголовное дело против экс-руководителя «Sputnik Эстония»
Фото иллюстративное. Фото: Sputnik
Полиция безопасности (КаПо) завершила расследование уголовного дела о возможной причастности бывших руководителей портала «Sputnik Эстония» к нарушению международных антироссийских санкций, пишет rus.err.ee.
«Уголовное дело, касающееся нарушения международных санкций, в отношении эстонских руководителей Sputnik - подразделения российской медиакорпорации "Россия сегодня" - расследуемое Полицией безопасности, находится в прокуратуре на стадии предъявления обвинения», – говорится в ежегоднике КаПо, опубликованном 12 апреля.
В своем предыдущем ежегоднике, вышедшем в свет 12 апреля 2023 года, КаПо сообщила, что Елена Черышева работает в сфере СМИ на оккупированных Россией территориях Украины.
По данным КаПо, согласно материалам, собранным в ходе возбужденного в еще в 2021 году уголовного дела, есть основания подозревать, что Елена Черышева и ее супруг Мати-Дмитрий Тересталь через портал Sputnik Meedia (он появился после того, как в январе 2020 года был закрыт контролируемый Кремлем портал «Спутник Эстония») создали находящемуся под санкциями лицу доступ к финансовому ресурсу на сумму более 350 000 евро. Согласно подозрению, деньги для этого поступили от Российской Федерации.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!