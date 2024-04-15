    Член совета ЕЦБ: в июне процентные ставки стоит снизить

    Франсуа Виллеруа де Гальо.Фото: AFP/Scanpix

    Европейский центральный банк, скорее всего, снизит процентные ставки в июне, пишет Äripäev.

    Франсуа Виллеруа де Гальо, глава французского центрального банка и член Совета Европейского центрального банка, заявил в интервью Le Journal du Dimanche, что решение о первом снижении ставок должно быть принято на встрече руководителей центральных банков 6 июня. Он также выразил уверенность, что инфляция продолжит снижаться.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
МВФ: Эстонии необходимо сокращать дефицит госбюджета
Экс-руководитель Merko: рассчитывающие на быстрое восстановление будут разочарованы
FT: как Google потерял лидерство в гонке ИИ
Эпицентр
Справедливость перехода Кивиыли проверит на себе: может закрыться главный работодатель города, который его отапливает «Это тепло просто пойдет на воздух»
Завод сланцевого масла Kiviõli Keemiatööstus должен прекратить работу до начала 2025 года по требованию Департамента окружающей среды. Директор завода закрывать его к сроку не собирается и намерен судиться с государством.
Завод сланцевого масла Kiviõli Keemiatööstus должен прекратить работу до начала 2025 года по требованию Департамента окружающей среды. Директор завода закрывать его к сроку не собирается и намерен судиться с государством.
Все большие материалы
Инвестор
Генеральный директор Nike винит удаленную работу в недостаточных инновациях
Трудно осуществить большие изменения на рынке, когда люди работают из дома – так генеральный директор Nike Джон Донахью пояснил малое количество инноваций, которая компания выводит на рынок.
Трудно осуществить большие изменения на рынке, когда люди работают из дома – так генеральный директор Nike Джон Донахью пояснил малое количество инноваций, которая компания выводит на рынок.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: мы ребята скромные. Просто правим миром
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
ЕЦБ: чем дальше, тем опаснее
Европейский центральный банк вчера ожидаемо сохранил ставки без изменений. И это несмотря на весьма удручающее положение экономики в еврозоне и уровень инфляции, который уже почти достиг идеального уровня. Но, похоже, что для волевого решения ЕЦБ не хватает серьезного кризиса, считает биржевой редактор Дмитрий Фефилов.
Европейский центральный банк вчера ожидаемо сохранил ставки без изменений. И это несмотря на весьма удручающее положение экономики в еврозоне и уровень инфляции, который уже почти достиг идеального уровня. Но, похоже, что для волевого решения ЕЦБ не хватает серьезного кризиса, считает биржевой редактор Дмитрий Фефилов.
Все мнения
Интервью
Михаил Крутихин: администрация Байдена не хочет ограничивать экспорт российской нефти
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект