    FT: австрийский Raiffeisen Bank зарабатывает миллиарды в России и пишет о расширении бизнеса

    Группа Raiffeisen Bank International заработала больше половины прибыли в России и Беларуси.Фото: AFP/Scanpix

    Raiffeisen Bank, который пообещал уйти из России, недавно разместил десятки объявлений о вакансиях, где говорится об амбициозных планах роста и привлечении новых клиентов, выяснило издание Financial Times.

    Журналисты FT обнаружили более чем 2400 объявлений о вакансиях, размещенных в России австрийской кредитной организацией с декабря 2023 года. Из них почти 1500 относятся к должностям управления продажами и обслуживания клиентов.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Известный бизнесмен поделил свою 100-миллионную компанию между родственниками
Таллинн расторг договор об аренде с российским посольством: жилье предлагалось по очень низкой цене
У Татьяны Ликсутовой/Росэ появился новый бизнес в центре Таллинна
Эпицентр
Танцы с волками: как работают в России две дочки эстонской Wolf Group
Производящая монтажную пену эстонская Wolf Group продолжает вести бизнес в России. Она отказалась подтвердить это журналистам ERR, но «Деловые ведомости» убедились, что обе ее «дочки» прекрасно себя чувствуют, называют войну «спецоперацией» и планируют активно развиваться по ту сторону Наровы и дальше.
Производящая монтажную пену эстонская Wolf Group продолжает вести бизнес в России. Она отказалась подтвердить это журналистам ERR, но «Деловые ведомости» убедились, что обе ее «дочки» прекрасно себя чувствуют, называют войну «спецоперацией» и планируют активно развиваться по ту сторону Наровы и дальше.
Все большие материалы
Инвестор
Merko заключила с НАТО солидный договор
Компания UAB Merko Statyba, входящая в состав концерна AS Merko Ehitus, заключила дополнительное соглашение на проектно-строительные работы в Литве на сумму более 20 миллионов евро.
Компания UAB Merko Statyba, входящая в состав концерна AS Merko Ehitus, заключила дополнительное соглашение на проектно-строительные работы в Литве на сумму более 20 миллионов евро.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: мы ребята скромные. Просто правим миром
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Эксперт: банки ожидают резкого роста цен на медь
Цена на медь достигла наиболее высокого уровня за последние 15 месяцев. Лишь за последние два месяца цена выросла более чем на 15%, пишет член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа.
Цена на медь достигла наиболее высокого уровня за последние 15 месяцев. Лишь за последние два месяца цена выросла более чем на 15%, пишет член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа.
Все мнения
Интервью
Михаил Крутихин: администрация Байдена не хочет ограничивать экспорт российской нефти
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект