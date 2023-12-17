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17 декабря 2023 в 10:50









Raiffeisen больше не «спонсор войны»: Австрия разблокировала 12-й пакет санкций против РФ

Дочерняя компания австрийского банка Raiffeisen продолжает работать в России Фото: LEONHARD FOEGER

Австрия согласилась согласовать 12-й пакет санкций против России после того, как Киев исключил банк Raiffeisen из перечня международных спонсоров войны. Финансовое учреждение продолжает работу в РФ, несмотря на вторжение в Украину.

Как передает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк , ожидается, что пакет санкционных ограничений будет принят на наступающей неделе. Австрия, ранее блокировавшая принятие новых ограничений, согласилась изменить позицию. Одновременно Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции исключило австрийский банк Raiffeisen из перечня международных спонсоров войны на своем сайте. То, что эта договоренность была частью компромисса между Киевом и Веной, подтвердил собеседник Reuters в структурах ЕС.

Ранее ожидалось, что очередной пакет санкций будет принят на саммите ЕС 14 декабря, однако, из-за позиции Австрии на встрече было лишь принято решение о том, что ЕС «приветствует принятие» пакета ограничений. Сам пакет санкций утвержден не был.