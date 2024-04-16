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Индрек Лепик

16 апреля 2024 в 8:42









Война важна, дешевая нефть еще важнее: США призывают украинцев, бомбящих Россию, к порядку

По мнению Джеффри Пайетта (слева), в целом ситуация движется в правильном направлении. Фото: Evelin Kokkota

Джеффри Пайетт, помощник госсекретаря США по вопросам энергетики, подчеркивает, что самое главное – избежать потрясений на энергетическом рынке. При необходимости к порядку будут призваны и украинцы.

В феврале вице-президент США Камала Харрис встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Вместо того, чтобы донести до конгресса хорошие новости о принятии пакета помощи Украине, она передала украинцам четкое сообщение: не нападайте на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом на текущей неделе пишет газета Washington Post, более подробно рассматривая тему, которую Financial Times представила публике в конце марта. Так, США не хотят, чтобы Украина атаковала энергетическую инфраструктуру России, поскольку существует риск повышения цен на топливо на мировом рынке.

«Мы не хотим ничего, что приводит к росту цен», – подчеркнул американский дипломат Джеффри Пайетт в интервью Äripäev. Он отвечает за энергетическую безопасность США в Госдепартаменте и на прошлой неделе встретился в Таллинне с чиновниками Министерства климата и Министерства иностранных дел.

На вопрос Äripäev, согласен ли он с тем, что недавно сказал министр обороны США Ллойд Остин – что вместо нефтеперерабатывающих заводов Украине следует выбирать зоны, непосредственно связанные с зоной боевых действий, – Пайетт ответил четко: «Я согласен с министром обороны Остином».

«Мы не поддерживаем эти атаки, – пояснил Пайетт, – но мы хорошо понимаем, кто является жертвой, а кто – агрессором. Россия – агрессор, Украина ведет экзистенциальную борьбу за свое будущее».

Работает ли ценовой потолок?

Несмотря на тот факт, что США поддерживают Украину в войне, главным приоритетом американцев является стабильность нефтяного рынка.

По мнению Пайетта, нынешняя политика работает: Россия получает на треть меньше налоговых поступлений от продажи энергоносителей, чем до введения так называемого потолка цен на нефть, согласно которому застрахованные на Западе танкеры могут перевозить только нефть сорта Urals, баррель которой нельзя продавать дороже 60$.

«Мы не хотим, чтобы Путин оказался в ситуации, когда он продает меньше нефти, но зарабатывает больше денег. Мы хотим уменьшить выручку от продаж. И уровень в $60, похоже, служит этой цель», – подчеркнул Пайетт.

Однако работает ли ценовой потолок на самом деле, неясно. Рыночный эталон – нефть марки Brent – стоит около 90 долларов за баррель. В то же время нефть марки Urals аналитическая компания Argus, чей индекс цен используется промышленно развитыми странами G7, оценила в 75 долларов за баррель.

Пайетт остался непреклонным: «Потолок цен, безусловно, работает. Мы увеличили разницу между рыночными ценами и доходами, получаемыми Россией».

По словам дипломата, плохую ситуацию признают и сами россияне. Но самое главное заключается в другом: никто больше не видит в России надежного энергетического партнера.

Для закрепления этого ощущения американцы работают над двумя большими целями: не допустить реализации новых проектов, таких как производство СПГ в Усть-Луге или Арктике, и залатать дыры, появившиеся в уже установленных санкциях.

«Наш приоритет – обеспечение соблюдения санкций».

Энергетика и Китай

Война в Украине фундаментально изменила энергетический рынок Европы. Российский газ – за несколькими яркими исключениями, такими как Австрия или Венгрия – исчез из Евросоюза, его заменил трубопроводный газ из Норвегии и сжиженный природный газ из США и Катара.

Пайетт похвалил европейцев за болезненные, но необходимые шаги и пообещал быть стабильным энергетическим партнером. Американцы стремятся удвоить свои нынешние мощности по сжижению газа к концу десятилетия, уже лидируя в мире как по добыче нефти, так и по экспорту СПГ.

«Наша цель – ускорить энергетический переход, мы также говорили об этом в Министерстве климата, но в то же время мы признаем, что ископаемое топливо является частью безопасности и экономической мощи нашей страны», – пояснил Пайетт. Это спорная позиция среди избирателей-демократов.

Помимо энергетического перехода, наиболее важным вопросом для внешней экономики США являются отношения с Китаем. Коммунистическая партия, возглавляемая президентом Си Цзиньпином, занимает все более сильные позиции на мировой арене, поэтому борьба с так называемой китайской угрозой является совместной политикой обеих партий в Соединенных Штатах.

«Вопрос не в том, как разорвать торговые отношения с Китаем, а в том, как избежать ситуации, когда мы слишком зависим от них», – подчеркнул Пайетт. Хотя американцы хотели бы, чтобы и другие западные союзники дистанцировались от Китая, не все европейские страны убеждены в рациональности этого шага.

На данный момент с визитом в Китае находится канцлер Германии Олаф Шольц. Крупнейшей статьей экспорта Германии являются автомобили с двигателями внутреннего сгорания, и именно Китай стал наиболее прибыльным рынком для таких производителей, как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz.

Пайетт верит в текущую политику

Хотя в Европе сохраняется скептицизм по поводу мотивов американцев – действительно ли Вашингтон заботится о жизни и ситуации здесь или больше сосредоточен на Тихом океане – Пайетт считает, что, несмотря на это, именно трансатлантическая связь является самой сильной.

«Соединенные Штаты полностью привержены нашему трансатлантическому партнерству. Это записано в нашей дипломатии и политике. Даже если по эту сторону Атлантики не всегда так кажется», – сказал он.

Он подчеркнул, что в общем плане направление правильное: «По сравнению с началом войны Россия слабее, она потеряла большую часть своей экономики, эмигрировали талантливые и технически подкованные люди. НАТО, с другой стороны, больше и способнее, чем до войны».

«Россия потеряла европейский рынок и никогда не вернется. Моя задача – сделать так, чтобы поиск новых рынков в России был как можно сложнее», – заключил Пайетт.

Эстония присоединилась к инициативе

Визит Джеффри Пайетта в Эстонию завершился соглашением, согласно которому Эстония станет 15-м членом ассоциации, которую американцы называют Minerals Security Partnership.

Целью сотрудничества является обеспечение цепочек поставок минеральных ресурсов, необходимых для «зеленого перехода» – от их добыч до обработки и рафинирования, а затем и переработки. Американцы в основном называют такие соединения, как литий, кобальт, никель, марганец, графит, медь и редкоземельные металлы.

В пресс-релизе руководитель отдела минеральных ресурсов Министерства климата Эне Юрьенс пояснила, что сотрудничество позволит лучше обмениваться информацией и продвигать инвестиционную сеть, благодаря чему в Эстонию также могут прийти рабочие места.

Помимо США и Эстонии, странами-партнерами являются Австралия, Индия, Италия, Япония, Канада, Южная Корея, Норвегия, Франция, Швеция, Германия, Финляндия и Великобритания. Отдельным членом также является Европейский Союз.