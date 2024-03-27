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Ярослав Тавгень

27 марта 2024 в 14:21









Андрей Коробейник: Эстония скоро станет страной третьего мира. Из-за политики Партии реформ

Фото: Рауль Меэ

По мнению депутата Рийгикогу от Центристской фракции Андрея Коробейника, отставка Кылварта с поста мэра Таллинна окажет в краткосрочной перспективе позитивный эффект на его партию. Он убежден, что она едина как никогда, а сторонники Юри Ратаса и Танеля Кийка злы на этих политиков.

«Напомню, что Центристская партия сегодня – крупнейшая в стране с большим отрывом, – комментирует Коробейник слухи о том, что центристов ждет массовое бегство. – Когда Кийк с тремя-четырьмя коллегами вышли, они обещали, что за ними последует волна покидающих Центристскую партию. В итоге ушли всего 20 человек (из 13 тысяч). Вот вам и “волна”».

По мнению депутата, сегодня в его партии он наблюдает единство, которого не было ранее.

«Раньше у некоторых людей и вправду были сомнения. Но сегодня сторонники Ратаса очень злы на него. Они болезненно отреагировали на его уход из партии и еще более болезненно восприняли действия Танеля Кийка, претендовавшего на руководящий пост, голосовавшего через четыре месяца в составе другой партии. Люди этого не поняли», – утверждает Коробейник.

Коалиция не продержится и года?

Коробейник считает, что развал правящей коалиции в Таллинне и уход Михаила Кылварта с поста мэра окажет позитивное влияние на Центристскую партию в краткосрочной перспективе.

«Люди привыкли, что центристы управляют Таллинном, а теперь посмотрят на другие варианты. И я не уверен, что это будет позитивный опыт», – говорит Коробейник.

«Считаю, что коалиция из четырех партий не продержится до конца года. Если не будет движений из партии в партию, то уже в сентябре они потеряют математическое большинство (у них будет 39 голосов из 79). К тому же, у них нет единства по важным вопросам (например, в отношении бесплатного транспорта). Если кто-то из членов горсобрания пройдет в Европейский парламент, им будет трудно присутствовать на заседаниях горсобрания. Все это может легко привести к тому, что эта коалиция станет коалицией меньшинства», – рассуждает политик.

Что касается самих центристов, то для них критическим моментом станут местные выборы, убежден Коробейник.

«Сейчас политическая ситуация в Эстонии очень динамична – такого давно не было, – рассуждает он. – Партия реформ теряет рейтинг очень быстро. Возьмем последний опрос о том, кого жители Эстонии хотят видеть премьером: Кылварт набрал в нем столько же, сколько и Каллас – 15%. Так что одно из двух: либо Центристскую партию рано списывать со счетов, либо вместе с ней нужно списать и реформистов»

Эстония на последнем месте среди стран Балтии?

По мнению Коробейника, центристы допустили стратегическую ошибку, когда вышли из коалиции с Партией реформ незадолго до выборов. Это привело к падению рейтинга центристов.

«Если бы мы этого не сделали, то сегодня жители Эстонии были бы более благополучны», – говорит политик.

Он имеет в виду то, что ВВП Эстонии падает шесть кварталов подряд, и вину за это Коробейник возлагает на Партию реформ.

«В конце этого года Эстония станет третьей по инвестиционной привлекательности среди всех стран Балтии. Нас точно обгонит Литва и скорее всего – Латвия. Наш рынок и так маленький, а если мы еще и потеряем конкурентные преимущества, то станем страной третьего мира», – рассуждает Коробейник.

Он обращает внимание на то, что уже сегодня международные компании реже рассматривают Эстонию как потенциальную локацию для открытия офиса, все чаще предпочитая Литву.

«Практически весь Евросоюз переживает экономический рост , и одни мы постоянно говорим, как на нас плохо повлияла война. Нет, наш кризис вызван не внешними, а внутренними причинами, эту рецессию вызвала политика Партии реформ», – убежден депутат.

Главные претензии Коробейника к правящей партии – налоговая система, усиливающая экономическое неравенство, и отсутствие субсидий предприятиям. Коробейник убежден, что нужно ввести налог на банки, отменить повышение НСО, не вводить налог на автомобили и ввести прогрессивное налогообложение.

«У банков образовались полмиллиарда лишних денег. Они их заработали, не создавая добавочной стоимости, а беря деньги у населения и переводя их в Швецию. Эти деньги могли бы пойти в госбюджет. Если еще и отменить налоговые льготы для богатых, которые вступают в силу с 1 января, то мы бы получили лишний миллиард евро», – говорит Коробейник.

Он также считает, что эстонское правительство должно дотировать местных производителей, т.к. они работают на международном рынке, и их конкуренты получают дотации от своих стран.

«Если эстонская компания вышла на немецкий рынок, она конкурирует с местными производителями. Но они получают дотации, а наше предприятие – нет. Оно просто закроется и уже больше никогда не откроется (не бывает так, что ты временно закрываешься, увольняешь работников, ждешь, пока Кая Каллас уйдет в отставку, и снова открываешь свои двери – так не работает). Поэтому ущерб от такой политики будет серьезным и долгосрочным», – рассуждает политик.

Коробейник также убежден, что если в этом году Эстония не выйдет из рецессии, то IT-компании начнут увольнять специалистов.

«Они и сегодня сокращают людей, но это касается, в основном, неквалифицированных сотрудников. Если же кризис не прекратится, дело дойдет и до квалифицированных. Не факт, что это плохо: то же самое происходило в кризис 2008-2009 годов, и тогда в Эстонии появилось много хороших стартапов (у людей, уволенных из крупных компаний, появилось время попробовать что-то свое). Но тогда наша экономика резко упала и потом столь же резко отскочила назад. После нынешнего кризиса отскока не будет», – утверждает Коробейник.